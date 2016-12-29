Бард Александр Новиков освобожден из-под домашнего ареста

В Свердловском областном суде рассмотрели сегодня жалобы адвоката и прокуратуры на домашний арест барда Александра Новикова, которого обвиняют в мошенничестве.

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — заявили в пресс-службе облсуда, передает «Интерфакс».

Также сегодня суд рассмотрит жалобу на арест бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, который также проходит по этому делу.

Напомним, барда обвиняют в хищении 35,6 млн рублей у 65 дольщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Новиков не признает свою вину.

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