Яровая назвала поощрением терроризма карикатуры о крушении Ту-154

Осмысленным поощрением терроризма назвала депутат Госдумы России Ирина Яровая публикацию скандально известным французским еженедельником Charlie Hebdo карикатур на авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем, в которой погибли 92 человека.

По словам депутата, карикатура еженедельника находится за пределами закона и человеческой морали. « Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству. Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма», — цитирует ТАСС Яровую.

Депутат не уточнила, какую именно карикатуру она прокомментировала, пишет «Ридус». Напомним, на одной из них был изображен падающий самолет, из которого доносятся крики погибающих музыкантов, и подпись: «Расширился репертуар военного хора», а на другой – падающий самолет и подпись: «Плохие новости, Путина там не было».

Накануне вечером зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников назвал психически больными людьми авторов карикатуры французского журнала Charlie Hebdo, которая высмеивает трагедию с крушением самолета Ту-154 Минобороны России.



Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры «испражнениями двуногих». По его словам, даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека.

Сатирический еженедельник публикует оскорбительные карикатуры на скорбные для России события не впервые. Крушение в Египте пассажирского самолета А321 российской компании «Когалымавиа», когда в авиакатастрофе в ноябре 2015 года погибли 224 человека, также было высмеяно.



Следует отметить, что в издании издеваются не только над российскими трагедиями, но и над гибелью людей по всей Европе.

Государство не имеет отношения к деятельности Charlie Hebdo и уважает право журналистов свободно выражать собственное мнение, неоднократно заявляли в МИД Франции.

