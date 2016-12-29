Станция метро «Фрунзенская» открылась после ремонта

Станция «Фрунзенская» Сокольнической линии Московского метрополитена открылась после ремонта, который длился с января 2016 года. Осмотр станции провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Станцию, которая была построена 59 лет назад, полностью обновили во время ремонта. Провели ремонт и реставрацию фасада и перрона станции, заменили кассы и турникеты, инженерное оборудование и эскалаторы.



Вместо трех подъемников теперь для пассажиров будут работать четыре эскалатора. Они будут функционировать на 30% эффективнее, чем прежние, и смогут прослужить, по словам мэра, еще 50 лет без замены. Это позволит также снизить нагрузку на саму станцию.



Реставрационно-ремонтные работы, которые изначально должны были занять 14 месяцев, заняли меньше года, сообщает телеканал «360».

В Москве, по словам мэра столицы, осталось еще семь станций, на которых эскалаторы служат более 50 лет. Собянин выразил надежду, что в ближайшие годы они также будут заменены.



Для пассажиров станция открылась в 12.00 мск.



Напомним, на станции «Парк Победы» Московского метрополитена построили самый длинный эскалатор в мире.