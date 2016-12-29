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Сбербанк спишет долги по кредитам погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Заявления от близких родственников будут принимать как в самом банке, так и в штабах Минобороны и Минтруда

Сбербанк принял решение списать задолженности по кредитам, которые есть у жертв крушения Ту-154 перед кредитной организацией. Об этом на пресс-конференции в ТАСС
в четверг заявил министр транспорта России Максим Соколов.

«Но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», – сказал Соколов. Заявления будут приниматься как в самом Сбербанке, так и в специальных штабах Минобороны и Минтруда.

Выплата компенсаций будет производиться отделениями Сбербанка в Москве даже во время новогодних каникул. Для обеспечения выплат ряд столичных отделений будет работать и в новогодние праздники, даже после 1 января работа не будет прекращаться, пояснил министр. 

Страховая компания СОГАЗ объявила накануне о начале выплат семьям погибших. По данным страховщиков, размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей,  2,337 млн из которых — страховая выплата, а 3,506 млн — единовременное пособие.

Максим Соколов является председателем комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны России Ту-154 в Черном море, пишут Дни.Ру.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда», погибли.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Сбербанк спишет долги по кредитам погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Заявления от близких родственников будут принимать как в самом банке, так и в штабах Минобороны и Минтруда

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