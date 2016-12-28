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Петицию о лишении Рынски гражданства России подписали 150 тыс. человек

Для того, чтобы документ рассмотрел Владимир Путин и депутаты Госдумы, он должен набрать 200 тыс. подписей

Петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину и депутатам Государственной Думы о выдворении Божены Рынски за пределы России и лишении ее гражданства, собрала более 150 тыс. подписей. Для того, чтобы адресаты приняли документ к рассмотрению, он должен собрать 200 тыс. подписей.

Петиция была создана и размещена на сайте Change.org после оскорбительного высказывания светской блогерши в адрес погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистов телеканала НТВ.

За оскорбительные высказывания Рынски грозит до пяти лет в женской колонии, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Генпрокуратура России даст правовую оценку высказываниям светского обозревателя Божены Рынски, которая поглумилась над смертью журналистов НТВ в Facebook, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, погибли.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Петицию о лишении Рынски гражданства России подписали 150 тыс. человек

Для того, чтобы документ рассмотрел Владимир Путин и депутаты Госдумы, он должен набрать 200 тыс. подписей

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