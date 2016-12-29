Украина призвала ООН усилить давление на Россию

МИД Украины призвал страны-члены ООН усилить давление на Россию из-за ситуации с правами человека. Киев полагает, что РФ «незаконно осудила» украинцев, дела которых рассматривал уголовный суд в том числе, по статьям о распространении наркотиков.

Также украинский МИД обвинил Россию в невыполнении соглашений Минска-2, хотя Москва является гарантом выполнения договоренностей, а не участником конфликта.

«Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию»,— говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает «Федеральное агентство новостей».