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Украина призвала ООН усилить давление на Россию

Киев полагает, что РФ нарушает права человека

МИД Украины призвал страны-члены ООН усилить давление на Россию из-за ситуации с правами человека. Киев полагает, что РФ «незаконно осудила» украинцев, дела которых рассматривал уголовный суд в том числе, по статьям о распространении наркотиков.

Также украинский МИД обвинил Россию в невыполнении соглашений Минска-2, хотя Москва является гарантом выполнения договоренностей, а не участником конфликта.

«Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию»,— говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Украина призвала ООН усилить давление на Россию

Киев полагает, что РФ нарушает права человека

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