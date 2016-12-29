В Москве на два месяца арестовали помощника главы Росприродназдора

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца помощника главы Росприроднадзора Дмитрия Валензу. Он подозревается в мошенничестве на 15 млн рублей. На такой же срок отправлен под домашний арест отправлен второй фигурант этого дела — предприниматель Рафис Купкенков.

Как полагает следствие, в декабре подозреваемые потребовали от исполняющего обязанности главы департамента Росприроднадзора по ЦФО 15 млн рублей. Именно в такую сумму они оценили свое содействие в положительном исходе служебной проверки.



Как передает телеканал «360», на допросе фигуранты признали вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Известия» ранее писали, что правоохранители задержали Дмитрия Валензу и Рафиса Купкенкова 26 декабря при получении части денег.

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