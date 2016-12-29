Дмитрий Медведев утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 год

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно необходимых лекарств на 2017 год. Список сформирован при непосредственном участии профессионального сообщества, что позволит лучше понять, какие препараты действительно востребованы, что происходит с ценообразованием, насколько регионы обеспечены теми или иными лекарствами, заявил Дмитрий Медведев в ходе итоговой встречи с вице-премьерами.



— Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, — сообщил Медведев.



По словам вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, за последние два года перечень необходимых лекарств был серьезно расширен. В него включены 96 новых препаратов, всего в этом списке на данный момент 646 наименований.



— Важная тенденция последних лет — увеличение доли отечественных препаратов в перечне. В результате роста российской фармацевтической промышленности и программы импортозамещения доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году, — рассказала Голодец.



Вице-премьер добавила, что со следующего года по просьбе фармацевтических производителей перечень лекарств будет утверждаться не один раз в год, как сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Такая инициатива была поддержана главой правительства.



Дежурные по ведомствам

Дмитрий Медведев поздравил коллег с наступающим Новым годом и попросил определиться, кто будет дежурить в профильных ведомствах во время праздников.



— Праздники, конечно, всегда здорово. В то же время зима — сложное время года в нашей стране. Часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации, поэтому нужно по всем направлениям деятельности держать ситуацию на контроле и с министрами быть на связи, если требуется, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, — обратился к вице-премьерами Дмитрий Медведев.



Проекты для Дальнего Востока

В ходе совещания премьер затронул и тему развития Дальнего Востока. Глава кабинета министров подписал постановление, которым устанавливается порядок согласования инвестиционных программ и планов развития проектов в регионе с Министерством по развитию Дальнего Востока. Это позволит более адресно использовать инвестиционный ресурс таких компаний, сообщил Медведев.



Вице-премьер Юрий Трутнев в рамках своего выступления сообщил, что с 1 февраля 2017 года может вырасти число обращений за «дальневосточным гектаром».



Напомним, что закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась жителям Дальнего Востока лишь в пилотных муниципалитетах. С 1 октября земельные участки стали доступны на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар земли будет предоставляться всем гражданам РФ. Условием получения такого куска земли является обязательство по его развитию.



— Вы уже выбрали себе участок? — поинтересовался Дмитрий Медведев, обращаясь к вице-премьеру.



— Это нескромно, раньше других членов правительства, — тут же сообщил Трутнев.



— Вы отвечаете за Дальний Восток. Мы на вас ровняться будем, — предупредил премьер-министр.



Трутнев привел цифры и данные: за получением земельных участков к настоящему времени обратились 30 тыс. жителей Дальнего Востока, из них тысяча жителей уже получили участки. По данным ВЦИОМа, около 6% россиян твердо решили выбрать себе «дальневосточный гектар» и около 7% еще думают над этим.



— Это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием, — подытожил Трутнев.

