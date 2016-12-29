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Дмитрий Медведев утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 год

Теперь в перечне 646 наименований, большая часть препаратов — отечественные

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно необходимых лекарств на 2017 год. Список сформирован при непосредственном участии профессионального сообщества, что позволит лучше понять, какие препараты действительно востребованы, что происходит с ценообразованием, насколько регионы обеспечены теми или иными лекарствами, заявил Дмитрий Медведев в ходе итоговой встречи с вице-премьерами.

— Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, — сообщил Медведев.

По словам вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, за последние два года перечень необходимых лекарств был серьезно расширен. В него включены 96 новых препаратов, всего в этом списке на данный момент 646 наименований.

— Важная тенденция последних лет — увеличение доли отечественных препаратов в перечне. В результате роста российской фармацевтической промышленности и программы импортозамещения доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году, — рассказала Голодец.

Вице-премьер добавила, что со следующего года по просьбе фармацевтических производителей перечень лекарств будет утверждаться не один раз в год, как сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Такая инициатива была поддержана главой правительства.

Дежурные по ведомствам

Дмитрий Медведев поздравил коллег с наступающим Новым годом и попросил определиться, кто будет дежурить в профильных ведомствах во время праздников.

— Праздники, конечно, всегда здорово. В то же время зима — сложное время года в нашей стране. Часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации, поэтому нужно по всем направлениям деятельности держать ситуацию на контроле и с министрами быть на связи, если требуется, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, — обратился к вице-премьерами Дмитрий Медведев.

Проекты для Дальнего Востока

В ходе совещания премьер затронул и тему развития Дальнего Востока. Глава кабинета министров подписал постановление, которым устанавливается порядок согласования инвестиционных программ и планов развития проектов в регионе с Министерством по развитию Дальнего Востока. Это позволит более адресно использовать инвестиционный ресурс таких компаний, сообщил Медведев.

Вице-премьер Юрий Трутнев в рамках своего выступления сообщил, что с 1 февраля 2017 года может вырасти число обращений за «дальневосточным гектаром».

Напомним, что закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась жителям Дальнего Востока лишь в пилотных муниципалитетах. С 1 октября земельные участки стали доступны на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар земли будет предоставляться всем гражданам РФ. Условием получения такого куска земли является обязательство по его развитию.

— Вы уже выбрали себе участок? — поинтересовался Дмитрий Медведев, обращаясь к вице-премьеру.

— Это нескромно, раньше других членов правительства, — тут же сообщил Трутнев.

— Вы отвечаете за Дальний Восток. Мы на вас ровняться будем, — предупредил премьер-министр.

Трутнев привел цифры и данные: за получением земельных участков к настоящему времени обратились 30 тыс. жителей Дальнего Востока, из них тысяча жителей уже получили участки. По данным ВЦИОМа, около 6% россиян твердо решили выбрать себе «дальневосточный гектар» и около 7% еще думают над этим.

— Это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием, — подытожил Трутнев.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Дмитрий Медведев утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 год

Дмитрий Медведев утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 годТеперь в перечне 646 наименований, большая часть препаратов — отечественные

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