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Убийца посла РФ в Турции встречался с гражданкой России

Следователи допросили знакомую Мевлюта Алтынташа в Москве

Гражданка России допрошена в Москве в ходе расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Следствие выяснило, что россиянка являлась подругой убийцы Мевлюта Алтынташа. Об этом сообщает турецкий Hurriyet.

В Анкаре Алтынташ какое-то время имел романтические отношения с россиянкой, однако она вернулась в Москву до убийства российского дипломата, сообщает телеканал «Звезда».

На допросе девушка подтвердила, что у нее были отношения с Мевлютом Алтынташем.

Напомним, мировой суд Анкары вынес решение о запрете упоминания в турецких средствах массовой информации подробностей расследования убийства российского посла Андрея Карлова до конца следствия.

Согласно решению суда, СМИ не имеют права называть имена подозреваемых и других имеющих отношение к убийству, а также размещать фотографии с места покушения.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Центре современного искусства Анкары. Его застрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который затем был ликвидирован на месте бойцами спецназа.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Убийца посла РФ в Турции встречался с гражданкой России

Следователи допросили знакомую Мевлюта Алтынташа в Москве

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