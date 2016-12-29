Убийца посла РФ в Турции встречался с гражданкой России

Гражданка России допрошена в Москве в ходе расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Следствие выяснило, что россиянка являлась подругой убийцы Мевлюта Алтынташа. Об этом сообщает турецкий Hurriyet.

В Анкаре Алтынташ какое-то время имел романтические отношения с россиянкой, однако она вернулась в Москву до убийства российского дипломата, сообщает телеканал «Звезда».



На допросе девушка подтвердила, что у нее были отношения с Мевлютом Алтынташем.



Напомним, мировой суд Анкары вынес решение о запрете упоминания в турецких средствах массовой информации подробностей расследования убийства российского посла Андрея Карлова до конца следствия.



Согласно решению суда, СМИ не имеют права называть имена подозреваемых и других имеющих отношение к убийству, а также размещать фотографии с места покушения.



Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Центре современного искусства Анкары. Его застрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который затем был ликвидирован на месте бойцами спецназа.

