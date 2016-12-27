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Турция наложила запрет на освещение убийства посла Карлова

До конца следствия СМИ не имеют права разглашать информацию о ходе расследования и размещать фотографии с места покушения

В Турции запрещено упоминание в средствах массовой информации подробностей расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Решение вынес мировой суд Анкары.

Закрыть данные по расследованию было решено до конца следствия. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu. Согласно судебному решению, СМИ не имеют права называть имена подозреваемых и других имеющих отношение к инциденту, а также размещать фотографии с места покушения.

Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Центре современного искусства Анкары. Его застрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который был затем уничтожен бойцами спецназа.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Турция наложила запрет на освещение убийства посла Карлова

До конца следствия СМИ не имеют права разглашать информацию о ходе расследования и размещать фотографии с места покушения

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