Турция наложила запрет на освещение убийства посла Карлова

В Турции запрещено упоминание в средствах массовой информации подробностей расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Решение вынес мировой суд Анкары.

Закрыть данные по расследованию было решено до конца следствия. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu. Согласно судебному решению, СМИ не имеют права называть имена подозреваемых и других имеющих отношение к инциденту, а также размещать фотографии с места покушения.

Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Центре современного искусства Анкары. Его застрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который был затем уничтожен бойцами спецназа.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России.