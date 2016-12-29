Появилось видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ в Дагестане 10 террористов ИГ (запрещенная в России организация), планировавших совершение терактов на территории Москвы и столичного региона.

В арсенале боевиков сотрудники ФСБ обнаружили стрелковое оружие и патроны, а также взрывчатку и гранаты.



Видеокадры спецоперации разместил телеканал РЕН ТВ.



Операция по задержанию преступников проходила 1–2 дня. Сообщается, что боевики имели отношение к хасавюртовской бандгруппе.

Террористы планировали атаки в местах массовых скоплений людей в Москве. По информации следствия, они были готовы к самоуничтожению.

Боевики получали указания от эмиссара террористической организации ИГ, находящегося на Ближнем Востоке.



Напомним, задержание подозреваемых в подготовке терактов было проведено сотрудниками ФСБ при поддержке МВД в «результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий».

