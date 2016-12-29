Шойгу: не примкнувшие к перемирию в САР переходят в разряд террористов

Группировки сирийской вооруженной оппозиции, не присоединившиеся к договоренностям о перемирии, переходят в разряд террористических, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, гарантом соблюдения всех требований данного соглашения выступает турецкая сторона.

«Основная суть контроля заключается в том, что организации, которые не прекращают боевые действия, переходят в разряд террористических и против них начинает действовать так же, как и против ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ) на все остальные территории», — рассказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что в Сирии подписаны три документа по перемирию. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ —заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

