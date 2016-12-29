Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Россияне просят учредить госнаграду имени Елизаветы Глинки

Соответствующая петиция появилась на портале change.org 

На портале change.org опубликована петиция с просьбой учредить в стране государственную награду имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), главы фонда «Справедливая помощь», которая погибла в авиакатастрофе Ту-154.

Такую награду предлагается присуждать волонтерам за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов.

На данный момент петиция набрала уже более 100 тысяч подписей.

Кроме того на портале размещено обращение, в котором жители страны призывают присвоить Доктору Лизе звание Героя России. Авторы петиции подчеркивают, что она внесла неоценимый вклад в благотворительность и помощь окружающим.

«Давайте вспомним, что Героями РФ могут быть не только военные и политики, но простые люди, старающиеся сделать эту жизнь немного лучше для других. Такие люди должны быть увековечены и всегда служить примером для будущих поколений», — говорится в тексте обращения.

Эту инициативу также активно поддерживает общественность. По данным на 16:18 по Москве под петицией поставили свою подпись почти 69 тыс. человек.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море. В лайнере также находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты.

Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

Читайте также:

ОП предлагает назвать именем Глинки госпремию за правозащиту

«Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет»: Как жила и работала руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Россияне просят учредить госнаграду имени Елизаветы Глинки

Соответствующая петиция появилась на портале change.org 

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы глазами фотографов "Известий"

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке