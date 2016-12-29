Россияне просят учредить госнаграду имени Елизаветы Глинки

На портале change.org опубликована петиция с просьбой учредить в стране государственную награду имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), главы фонда «Справедливая помощь», которая погибла в авиакатастрофе Ту-154.



Такую награду предлагается присуждать волонтерам за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов.

На данный момент петиция набрала уже более 100 тысяч подписей.



Кроме того на портале размещено обращение, в котором жители страны призывают присвоить Доктору Лизе звание Героя России. Авторы петиции подчеркивают, что она внесла неоценимый вклад в благотворительность и помощь окружающим.



«Давайте вспомним, что Героями РФ могут быть не только военные и политики, но простые люди, старающиеся сделать эту жизнь немного лучше для других. Такие люди должны быть увековечены и всегда служить примером для будущих поколений», — говорится в тексте обращения.



Эту инициативу также активно поддерживает общественность. По данным на 16:18 по Москве под петицией поставили свою подпись почти 69 тыс. человек.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море. В лайнере также находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты.



Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.