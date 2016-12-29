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36-летняя москвичка умерла после инъекции лидокаина

Укол женщине сделали врачи коммерческой организации

Женщина умерла в Москве после сделанного ей укола лидокаина, уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ.

Как рассказала старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Юлия Иванова, инцидент произошел 27 декабря, сообщает телеканал 360.

По данным следствия, 36-летняя женщина утром во вторник обратилась за медицинской помощью в коммерческую организацию, не имеющую лицензии на оказание неотложной медпомощи.

«Прибывший на вызов сотрудник ввел пациентке инъекцию обезболивающего препарата «Лидокаин». А через некоторое время женщина скончалась», — рассказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Предполагается, что причиной смерти женщины могла быть аллергия на препарат.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

36-летняя москвичка умерла после инъекции лидокаина

Укол женщине сделали врачи коммерческой организации

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