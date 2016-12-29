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Четверг,
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В России ликвидировали Спецстрой

Функции ведомства переданы Минобороны РФ

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено, функции ведомства переданы Минобороны, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Основная часть сотрудников Спецстроя перейдет в ведение Вооруженных сил РФ.

«Передать Вооруженным силам Российской Федерации штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом Федеральном агентстве специального строительства», — говорится в документе.

Согласно указу президента, расформирование ведомства должно быть завершено до 1 июля 2017 года.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В России ликвидировали Спецстрой

Функции ведомства переданы Минобороны РФ

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