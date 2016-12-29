В России ликвидировали Спецстрой

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено, функции ведомства переданы Минобороны, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Основная часть сотрудников Спецстроя перейдет в ведение Вооруженных сил РФ.

«Передать Вооруженным силам Российской Федерации штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом Федеральном агентстве специального строительства», — говорится в документе.

Согласно указу президента, расформирование ведомства должно быть завершено до 1 июля 2017 года.