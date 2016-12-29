Президент Филиппин назвал послов США шпионами, работающими на ЦРУ

Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз выступил с громким заявлением в адрес США. По мнению политика, большинство американских послов работают на ЦРУ и являются шпионами.

Об этом Дутерте заявил, отвечая на вопрос журналистов, что США якобы готовят государственный переворот на Филиппинах.

«Большинство послов США не являются действительно профессиональными послами, — сказал Дутерте. — Они [дипломаты] в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ», —цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что основной задачей дипломатов США, по его мнению, является дестабилизация обстановки внутри государств, а не взаимодействие.