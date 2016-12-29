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Госдума поддержала идею учреждения премии имени Доктора Лизы

Петицию о создании награды Елизаветы Глинки подписали более 105 тыс. человек

В Госдуме поддерживают идею создания награды имени Елизаветы Глинки для людей, которые занимаются благотворительностью.

Об этом заявил зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, сообщает сетевое издание m24.ru.

«Таких, как Глинка, — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и, по крайней мере, поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью. Мне представляется это правильным», — отметил Тарасенко.

Напомним, петицию на сайте change.org подписали более 105 тыс. человек. Также на сайте размещено обращение, в котором призывают присвоить Глинке звание Героя России.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Госдума поддержала идею учреждения премии имени Доктора Лизы

Петицию о создании награды Елизаветы Глинки подписали более 105 тыс. человек

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