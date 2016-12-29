Предполагаемого сообщника берлинского террориста отпустили

Генеральная прокуратура Германии отпустила предполагаемого сообщника берлинского террориста. Расследование показало, что 40-летний гражданин Туниса не причастен к теракту на рождественской ярмарке в столице Германии, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее полиция заподозрила этого человека в причастности к подготовке к теракту, поскольку в телефоне водителя грузовика Аниса Амри, который врезался в толпу людей, был найден его номер.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 48. Ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

Ранее «Известия» сообщали, что избежать большего числа жертв помогла автоматическая тормозная система грузовика, которая обнаружив препятствие, остановила автомобиль.