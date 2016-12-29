Новогодний трамвай запустят в Санкт-Петербурге

Праздничный вагон в стиле ленинградского трамвая «Стиляга» будет курсировать по историческому центру Северной столицы
Новогодний трамвай будет курсировать в Санкт-Петербурге от 24-го дома по Большой Посадской улице.
Сделав круг по историческому центру Северной столицы, поезд будет трижды пересекать Неву и столько же раз малые реки и каналы. Полная поездка на трамвае продлится два часа, отмечает Санкт-Петербург.Ру.
Сам праздничный вагон изготовлен в стиле ленинградского трамвая «Стиляга». Его салон оснащен мягкими диванами, а сам вагон выполнен из лакированного дерева и блестящего хрома.
Кроме того, новогоднем трамвае будут ездить Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат пассажирам поучаствовать в викторинах и конкурсах. За правильные ответы сказочники будут угощать пассажиров сладкими подарками.
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