Сказка в подземке: в столичном метро запустили новогодний поезд

Тематический новогодний поезд запустили 28 декабря на Кольцевой линии столичного метро.



Праздничный состав украшен гирляндами, снежинками, елочными шарами и большими цифрами 2017. Внутри пассажиров ждут пышные еловые ветви и закрепленные на потолках вместо обычных ламп светильники в виде разноцветных звезд. Машинисты одеты в костюмы Деда Мороза, а названия станций объявляют Лолита Милявская и Валерий Сюткин.



Накануне Рождества к составу добавится еще один праздничный вагон, где пассажиров будут ждать новые сюрпризы. «Мосметро» планирует сделать акцию ежегодной, а необычные поезда запустить и по другим веткам метро.

Оформление тематического состава — в фотоленте «Известий»

Новогодний поезд в Московском метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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