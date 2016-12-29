Пассажирка умерла у стойки регистрации в Домодедово

81-летняя женщина умерла в столичном аэропорту Домодедово вечером в четверг, 29 декабря. Пассажирка проходила процедуру регистрации, когда ее самочувствие ухудшилось.

На место происшествия вызвали врачей, реанимацию проводили около часа, но спасти жизнь пассажирки не удалось. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.



«Пассажирка скончалась от острой сердечной недостаточности», — приводит слова источника Life «Федеральное агентство новостей».

Пассажирка летела в сопровождении членов семьи в Екатеринбург, уточняют СМИ.