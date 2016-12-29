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Почти годовая норма снега выпала за два месяца в Москве

За ноябрь и декабрь в столице выпало 142 см снега

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Около 142 см снега выпало в Москве в ноябре и декабре. При этом средняя годовая норма составляет 152 см, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Ноябрь, декабрь достаточно снежные, перекрыты все месячные нормы. Достаточно сказать, что если годовая норма средняя, среднестатистическая, 152 см, то на сегодняшний день за ноябрь–декабрь выпало уже около 142 см», — рассказал он в эфире телеканала «Москва 24».

По словам заммэра, пришлось мобилизовать все необходимые силы для того, чтобы «город держать в нормальном состоянии, ухоженным, чистым, чтобы не было сбоев движения общественного, городского транспорта».

Бирюков отметил, что в случае необходимости Москва может задействовать до 18 тыс. единиц снегоуборочной техники и порядка 20 тыс. человек.

По данным синоптиков, с 30 октября в столице зафиксированы пять случаев сильного ледяного дождя и восемь случаев мощных снегопадов.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Почти годовая норма снега выпала за два месяца в Москве

Почти годовая норма снега выпала за два месяца в МосквеЗа ноябрь и декабрь в столице выпало 142 см снега

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