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Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

По итогам пяти туров российский шахматист стал лидером турнира

Фото: Reuters/Mark Kauzlarich

Россиянин Сергей Карякин одержал победу в шахматном поединке против норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу.

Карлсен, игравший белыми фигурами, сдался после 97-го хода, передает «Федеральное агентство новостей».

По итогам пяти туров Карякин стал лидером чемпионата мира. Россиянин выиграл все партии.

Финал чемпионата состоится 30 декабря.

Напомним, в ноябре Карлсен в напряженной борьбе с Карякиным отстоял свой титул чемпиона мира по шахматам.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицуПо итогам пяти туров российский шахматист стал лидером турнира

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