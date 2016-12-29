Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

По итогам пяти туров российский шахматист стал лидером турнира
Фото: Reuters/Mark Kauzlarich
Россиянин Сергей Карякин одержал победу в шахматном поединке против норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу.
Карлсен, игравший белыми фигурами, сдался после 97-го хода, передает «Федеральное агентство новостей».
По итогам пяти туров Карякин стал лидером чемпионата мира. Россиянин выиграл все партии.
Финал чемпионата состоится 30 декабря.
Напомним, в ноябре Карлсен в напряженной борьбе с Карякиным отстоял свой титул чемпиона мира по шахматам.