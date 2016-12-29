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Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата

Заседание суда проходило в закрытом режиме

Решение об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата, вынес в четверг Черемушкинский суд Москвы. Тело мальчика со следами удушения было обнаружено 27 декабря в одной из квартир дома на Ломоносовском проспекте.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый не достиг возраста 18 лет. Два месяца он проведет за решеткой, сообщают «Дни.ру».

Имя арестованного подростка и детали расследования не разглашаются. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата

Заседание суда проходило в закрытом режиме

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