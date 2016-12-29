Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

Житель Тульской области подозревается в совершении убийства женщины и ее маленького сына в Королеве. Следователи задержали 34-летнего подозреваемого, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.



Уточняется, что подозреваемый был ранее судим. В настоящее время он полностью признал свою вину в совершении преступления, с ним проводятся следственные действия.

Тела ребенка и его матери со следами насильственной смерти были обнаружены 27 декабря после того как в полицию обратились сотрудники детского сада, заявившие, что мальчик перестал посещать учреждение.