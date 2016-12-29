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Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

Тело 46-летней женщины и пятилетнего ребенка обнаружены в квартире в подмосковном Королеве

Житель Тульской области подозревается в совершении убийства женщины и ее маленького сына в Королеве. Следователи задержали 34-летнего подозреваемого, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Уточняется, что подозреваемый был ранее судим. В настоящее время он полностью признал свою вину в совершении преступления, с ним проводятся следственные действия.

Тела ребенка и его матери со следами насильственной смерти были обнаружены 27 декабря после того как в полицию обратились сотрудники детского сада, заявившие, что мальчик перестал посещать учреждение.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

Тело 46-летней женщины и пятилетнего ребенка обнаружены в квартире в подмосковном Королеве

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