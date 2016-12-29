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Госдеп США позитивно оценил договоренность о перемирии в Сирии

Вашингтон надеется, что перемирие будет выполняться полностью и соблюдаться всеми сторонами

В Госдепартаменте США позитивно оценили достижение договоренности о прекращении огня в Сирии.

«Новость о перемирии в гражданской войне в Сирии — это позитивное развитие», — сказал представитель Госдепа Марк Тонер.

По его словам, Вашингтон надеется, что перемирие будет выполняться полностью и соблюдаться всеми сторонами, передает «Интерфакс».

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США приветствуют «любое усилие, которое остановит насилие, спасет жизни и создаст условия для обновленных и продуктивных политических переговоров».

Дипломат выразил надежду, что объявленное перемирие приведет к созданию под руководством самих сирийцев «более представительного, единого и мирного правительства».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом Владимиром Путины, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Госдеп США позитивно оценил договоренность о перемирии в Сирии

Вашингтон надеется, что перемирие будет выполняться полностью и соблюдаться всеми сторонами

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