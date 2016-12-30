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Жертвой нападения преступников стал боец Росгвардии

Сотрудники силового ведомства задержали троих подозреваемых в нападении на силовиков

Нападение на сотрудников Росгвардии в Новой Москве закончилось гибелью одного из силовиков. Еще один сотрудник ведомства был ранен.

Инцидент произошел в Новой Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бойцы Росгвардии попали под обстрел, когда проверяли документы водителя проезжающей машины. Один силовик был убит на месте, еще один получил ранения.

Росгвардии удалось задержать троих преступников, остальные злоумышленники находятся а розыске. После случившегося объявлен план «Вулкан», сообщает «Интерфакс».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Жертвой нападения преступников стал боец Росгвардии

Сотрудники силового ведомства задержали троих подозреваемых в нападении на силовиков

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