Фанаты «Црвены Звезды» почтили память жертв катастрофы Ту-154

Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» из Белграда почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ перед матчем Евролиги против московского ЦСКА, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Фанаты исполнили песню и растянули баннер с надписью «Пусть песню этого двадцатитысячного хора услышат на небе!»



Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».



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