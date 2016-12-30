Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Фанаты «Црвены Звезды» почтили память жертв катастрофы Ту-154

Сербские болельщики перед баскетбольным матчем против ЦСКА в Евролиге растянули баннер в память о погибших и исполнили песню

Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» из Белграда почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ перед матчем Евролиги против московского ЦСКА, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Фанаты исполнили песню и растянули баннер с надписью «Пусть песню этого двадцатитысячного хора услышат на небе!»

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Фанаты «Црвены Звезды» почтили память жертв катастрофы Ту-154

Сербские болельщики перед баскетбольным матчем против ЦСКА в Евролиге растянули баннер в память о погибших и исполнили песню

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке