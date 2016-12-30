Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

WikiLeaks установила непричастность России к результатам выборов в США

По мнению организации, высылка российских дипломатов из Америки нарушает положения Венской конвенции

Известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности российских хакеров к атаке на систему подсчета голосов отсутствуют.

«Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств», ­— гласит сообщение в Twitter.

Также в своем микроблоге WikiLeaks отмечает, что решение Барака Обамы о высылке из страны 35 российских дипломатов является нарушением Венской конвенции.

Читайте также:

Американский политолог: высылка дипломатов — лишь часть новых санкций

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

WikiLeaks установила непричастность России к результатам выборов в США

По мнению организации, высылка российских дипломатов из Америки нарушает положения Венской конвенции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке