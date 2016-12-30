Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ученые разработали препарат, способный уберечь печень от алкоголя

Таблетка появится в течение 3–5 лет и будет доступна для населения

Руководитель отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Люндуп рассказал «Известиям» о том, что ученые разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ.

«Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают», — сказал ученый.

Люндуп отметил, что для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы и появится в течение 3–5 лет. По словам Люндупа, таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны.

Подробнее — в материале «Известий»: Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя

Читайте также:

Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Ученые разработали препарат, способный уберечь печень от алкоголя

Таблетка появится в течение 3–5 лет и будет доступна для населения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке