Москалькова рассказала о главных достижениях на посту омбудсмена

Уполномоченная при президенте по правам человека Татьяна Москалькова назвала свои основные достижения за первые восемь месяцев работы в новой должности.

Самым главным успехом Москалькова считает создание многоуровневой правозащитной системы в стране, куда входят и государственные органы, и общественные организации, и, в том числе, институт уполномоченных по правам человека в регионе.



— Сегодня уполномоченный имеет право по результатам рассмотрения жалобы обращаться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, а также через своего представителя участвовать в судебном процессе, — рассказала Москалькова «Известиям».

Также омбудсмен отметила, что за неполный год она успела установить конструктивный диалог между гражданским обществом и органами власти. По словам Москальковой, чиновники всех уровней поняли, что необходимо прислушиваться к уполномоченному при президенте и региональным уполномоченным, так как это реальная помощь в деле охраны прав человека.

Отдельно омбудсмен упомянула то, что на международной арене удалось подтвердить высокий статус уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Также Москалькова считает чрезвычайно важным открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной. В частности новый уполномоченный провела переговоры со своим украинским коллегой Валерией Лутковской по поводу незаконных задержаний россиян органами СБУ.

