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Трамп встретится с руководством разведки США после санкций против РФ

Избранный президент США планирует обсудить кибератаки, приписываемыми действующими американскими властями России

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с руководителями разведки в связи с кибератаками, приписываемыми действующими американскими властями России. Об этом говорится в заявлении, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему. В интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Трамп встретится с руководством разведки США после санкций против РФ

Избранный президент США планирует обсудить кибератаки, приписываемыми действующими американскими властями России

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