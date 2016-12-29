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США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Госдеп объявил персонами нон грата российских официальных лиц, действия которых якобы «не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника»

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

 

2016-12-30 00:22:00

Отрабатывающий последний президентский срок Барак Обама заявил, что дипломаты из США подвергаются преследованиям со стороны российских силовиков в Москве.

«Наши дипломаты за последний год столкнулись с неприемлемым уровнем преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полиции. Такие действия имеют последствия», — заявил американский лидер.

2016-12-30 00:13:00 

Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов.

Песков пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне». «Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», — сказал Песков журналистам.

2016-12-30 00:05:00 

Российским властям стоит «серьезно подумать», оправдан ли в сложившейся ситуации вариант симметричного ответа на высылку из США своих дипломатов, считает экс-глава международного главка Минобороны Леонид Ивашов.

«Стоит серьезно подумать: может быть, нам не отвечать адекватно. С приходом Трампа тогда можно восстановить дипломатическую и разведывательную деятельность», — цитирует Ивашова «Интерфакс». 

2016-12-29 23:57:00 

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия должна принять зеркальные ответные меры по отношению к дипломатам США. 

«Нужно принимать такие же меры, зеркальные», — цитирует сенатора агентство «РИА Новости».

2016-12-29 23:46:00

Российская дипмиссия в США заранее не знала о предстоящей высылке 35 своих сотрудников по подозрению в причастности к разведке, сказал в четверг «Известиям» источник во внешнеполитических кругах, комментируя решение американской администрации выдворить дипломатов в 72 часа.

2016-12-29 23:35:00 

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новые санкции США против чиновников РФ в связи с кибератаками и высылке дипломатов.

«Это действительно очень тревожные новости. Это всё напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать», — цитируют Чепа «РИА Новости».  

2016-12-29 23:25:00

Пресс-бюро СВР воздержалось от комментариев по поводу сообщений о высылке из США российских дипломатов, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР РФ Сергея Иванова.

2016-12-29 23:13:00

 «Мы пока никак не будем комментировать данную ситуацию. Как только появится реакция, мы разместим на официальном сайте»,  сказал «Известиям» представитель посольства России в Вашингтоне

2016-12-29 23:10:00

Обама заявил о преследованиях американских дипломатов в РФ со стороны спецслужб и полиции.

 2016-12-29 23:07:00

Российская дипмиссия в США заранее не знала о предстоящей высылке 35 своих сотрудников по подозрению в причастности к разведке, сказал в четверг «Известиям» источник во внешнеполитических кругах, комментируя решение американской администрации выдворить дипломатов в 72 часа.

 

2016-12-29 23:03:00

США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

США объявили о высылке 35 российских дипломатов

США объявили о высылке 35 российских дипломатовГосдеп объявил персонами нон грата российских официальных лиц, действия которых якобы «не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника»

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