США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новые санкции США против чиновников РФ в связи с кибератаками и высылке дипломатов.



«Это действительно очень тревожные новости. Это всё напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать», — цитируют Чепа «РИА Новости».