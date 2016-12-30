Медведев выразил сожаление о «антироссийской агонии» администрации США

Глава правительства РФ России Дмитрий Медведев сожалеет, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свой срок «антироссийской агонией».

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», — написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

США накануне объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками российской разведки». Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во «вмешательстве в выборы».