Источник: дипломаты РФ в США не знали о высылке заранее

Российская дипмиссия в США заранее не знала о предстоящей высылке 35 своих сотрудников по подозрению в причастности к разведке, сказал в четверг «Известиям» источник во внешнеполитических кругах, комментируя решение американской администрации выдворить дипломатов в 72 часа.



«Российская сторона не была предупреждена заранее американской стороной о высылке российских дипломатов. Сейчас сотрудники дипломатического корпуса разбираются в этом вопросе», — сказал собеседник «Известий».



По его словам, после того как трем с половиной десяткам сотрудников посольства предписали в три дня покинуть страну, им «необходимо будет покинуть США согласно документу».



США объявили 35 дипломатов из России персона нон грата. При этом местное ТВ сообщает, что администрация Штатов закрывает два дипломатических корпуса в Мэриленде и Нью-Йорке в связи с тем, что они якобы использовались для разведки.



Одновременно президент Барак Обама ввел санкции против руководителя ГРУ Генштаба России Игоря Коробова, его ближайших соратников и других предполагаемых российских силовиков. Уходящий лидер США связывает свое решение с предвыборными кибератаками, которые неизменно приписываются всё отрицающей России.

