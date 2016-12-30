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Приближенная Трампа назвала антироссийские санкции оружием против него

Келлиэнн Конуэй обвинила администрацию Обамы в попытки ограничить свободу действий новоизбранного президента

Как выпад против новоизбранного президента США Дональда Трампа истолковала его помощница Келлиэнн Конуэй дополнительные санкции в отношении России. Она сообщила, что считает резкие действия администрации Барака Обамы попыткой загнать Трампа в угол и лишить его свободы действий.

В интервью телеканалу CNN Конуэй заявила, что такой точки зрения придерживаются даже сторонники Обамы.

«Очень жаль, если мотивацией в данном вопросе была политика, но мы не можем не думать, что часто ситуация обстоит именно так. По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве», — сказала помощница Трампа.

Конуэй подчеркнула, что обвинения России в хакерских атаках во время президентских выборах призваны заодно ударить и по Трампу, поставив под сомнение его победу. Республиканец собирается изучить все данные разведки о заявленных кибератаках, заверила женщина.

Приближенная будущего лидера США не стала отвечать на вопрос о возможной отмене в будущем санкций против России. «Известия» сообщали, что предположение об этом выдвинула администрация Обамы.

Ранее США заявили о дополнительных санкциях в отношении России, в частности против руководства ФСБ и ГРУ. Также американские власти приняли решение выслать из страны 35 дипломатов.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Приближенная Трампа назвала антироссийские санкции оружием против него

Келлиэнн Конуэй обвинила администрацию Обамы в попытки ограничить свободу действий новоизбранного президента

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