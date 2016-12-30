СМИ сообщили об ответном ударе России на новые санкции США

В СМИ появилась информация об ответных мерах российских властей против новых санкций США в отношении ФСБ, ГРУ и высылки российских дипломатов. По данным телеканала CNN, который ссылается на осведомленного американского чиновника, в Москве закрыли школу для детей дипломатов западных стран.

Также источник утверждает, что был блокирован доступ в дом отдыха посольства США в Серебряном Бору на севере столицы. Российская сторона пока эти данные не подтвердила.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что об ответных мерах со стороны российского руководства будет объявлено 30 декабря. Как сообщали «Известия», анонсировал ответные санкции и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В четверг США приняли решение о введении дополнительных санкционных мер против ГРУ, ФСБ и других организация и физических лиц. Также из страны были высланы 35 российских дипломатов.