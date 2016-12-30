Кремль отреагировал на выпады уходящего в отставку Обамы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал отношение Кремля к решению властей США выслать из страны российских дипломатов в трехдневный срок. По мнению официального представителя Владимира Путина, такое поведение является непредсказуемым проявляемым агрессии с разрушительными последствиями.

При этом Песков отметил, что решение о введение таких санкций принимает политик, которому осталось находится у руля государства сего три дня, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Говоря о выпаде в США в адрес России представитель Кремля припомнил фразу Владимира Путина в ходе пресс-коференции 23 декабря о возможных агрессорах, угрожающих России.

«Он, правда, не причислял США к числу таких потенциальных агрессоров, но сейчас мы видим конкретные проявления», — заявил Песков.

Ранее «Известия» цитировали слова Пескова о том, что адекватные ответные санкции» России нанесут существенный дискомфорт американской стороне.