Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Кремль отреагировал на выпады уходящего в отставку Обамы

Дмитрий Песков увидел в действиях США доказательства причастности к числу «потенциальных агрессоров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал отношение Кремля к решению властей США выслать из страны российских дипломатов в трехдневный срок. По мнению официального представителя Владимира Путина, такое поведение является непредсказуемым проявляемым агрессии с разрушительными последствиями.

При этом Песков отметил, что решение о введение таких санкций принимает политик, которому осталось находится у руля государства сего три дня, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Говоря о выпаде в США в адрес России представитель Кремля припомнил фразу Владимира Путина в ходе пресс-коференции 23 декабря о возможных агрессорах, угрожающих России.

«Он, правда, не причислял США к числу таких потенциальных агрессоров, но сейчас мы видим конкретные проявления», — заявил Песков.

Ранее «Известия» цитировали слова Пескова о том, что адекватные ответные санкции» России нанесут существенный дискомфорт американской стороне.

Читайте также:

Сенатор Косачев: Обамой поставлена на карту репутация США

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Кремль отреагировал на выпады уходящего в отставку Обамы

Дмитрий Песков увидел в действиях США доказательства причастности к числу «потенциальных агрессоров»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке