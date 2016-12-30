Выдворенные из США российские дипломаты не могут вылететь в Москву

Выдворенные из США российские дипломаты столкнулись с трудностями при покупке билетов в Москву. Накануне новогодних праздников не осталось свободных мест на авиарейсы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал собеседник агентства.

По его словам, российские дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полицейских.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.