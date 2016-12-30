Путин о санкциях США: Россия никого не будет высылать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом Путин отметил, что у российской стороны есть все основания для адекватной реакции.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», - приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Напомним, США накануне объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки». Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во «вмешательстве в выборы».



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