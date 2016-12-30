Сенатор Бабаков: новая администрация США скорректирует позицию

Санкции США в отношении российских чиновников и дипломатов приняты по причине бессилия уходящей администрации президента Барака Обамы, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.



«Дело в том, что уходящая администрация США проявляет озлобленность из-за бессилия тех мер, которые раньше принимались против России. Мало того, что эти меры чаще всего были юридически необоснованными и экономически неоправданными, так они еще и не привели к тем результатам, которые ожидали», — сказал Бабаков.



По словам сенатора, остается только сожалеть уходящему руководству США по поводу того, что ему не хватает политической мудрости.



«Уходящему руководству не хватает политической мудрости осознать то, что отношения между двумя государствами — долгосрочные, и вся ценность этих отношений в том, что они должны учитывать многие обстоятельства. А вот ставить под риск и сомнение позитивное отношение между государствами ради своих личных амбиций — это грустно», — отметил член Совфеда.



Также Бабаков подчеркнул, что с приходом новой администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом позиция по санкциям может измениться. «Недолго осталось ждать — новая администрация может серьезно скорректировать эту позицию», — заключил Бабаков.

Напомним, вечером в четверг по Москве США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Как следует из заявления министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.



Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.

