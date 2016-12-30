Ученые сообщили о самом весомом доводе бросить курить

Стало известно, насколько быстро происходят положительные изменения в организме после отказа от сигарет
Американские исследователи назвали главный мотив для курильщиков отказаться от вредной привычки. Оказывается, уже через 20 минут без сигарет снижается уровень кровяного давления, всего за сутки уменьшается риск сердечно-сосудистых болезней, а через год происходит восстановление нервной системы и организма в целом.
К таким результатам пришли ученые из онкологического общества США, проведя серию экспериментов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они установили, что положительные изменения после отказа от курения начинают происходить очень быстро. В самые первые месяцы свободный от пагубной привычки человек перестает ощущать одышку при ходьбе по лестнице, так как получает значительно больше кислорода.
Лишь полгода достаточно, чтобы можно было говорить о значительном сокращении риска возникновения злокачественных опухолей, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.