Два самолета за одно утро вернулись из-за поломки в аэропорт Якутска

Сразу два самолета за утро были возвращены в Якутске в аэропорта из-за выявленных сбоев в работе. В течение дня оба борта должны вылететь к месту назначения.

В первом случае был отложен рейс 423 из Якутска в Батагай. Bombardier Q 400 авиакомпании «Якутия» вылетел, но затем вернулся из-за неисправности.

«В 09.57 (02.57 мск) местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа»,— приводит «РИА Новости» информацию от перевозчика.

В 13.30 самолет должен повторно отправиться в путь. Причины сбоя в его работе будет выяснять специальная комиссия.

Вторым отложенным вылетом стал рейс 417 Якутск– Усть-Нера– Мома. Ан-24 отправился в 7.30, но также затем вернулся после того, как перестал работать правый двигатель.

В 08.08 самолет сел в Якутске без происшествий, на борту находилось 19 пассажиров. Предположительно он отправится в путь в 11.00.