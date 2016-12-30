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Китай заявил о готовности укреплять контакты с Россией в 2017 году

По словам МИД КНР, в 2016 году страны поддерживали стабильность в мире и отстаивали авторитет международного права

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в 2017 году Китай готов укреплять контакты и координацию с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Перед лицом более сложной и меняющейся ситуации как в мире, так и на региональном уровне китайская сторона готова укреплять контакты и координацию с российской стороной в наступающем году», — говорится в сообщении МИД КНР.

По словам Ван И, в 2016 году стороны способствовали политическому решению проблем в горячих точках, а также содействовали безопасности в киберпространстве. При этом они поддерживали стабильность в мире и отстаивали авторитет международного права.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Китай заявил о готовности укреплять контакты с Россией в 2017 году

По словам МИД КНР, в 2016 году страны поддерживали стабильность в мире и отстаивали авторитет международного права

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