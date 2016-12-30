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Пятница,
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Советник: Трамп может пересмотреть политику Обамы в отношении РФ

По словам Келлиэн Конуэй, последние решения президента США Барака Обамы, включая антироссийские санкции, – это политическое обострение отношений с рядом стран

У Дональда Трампа будет возможность пересмотреть подход к внешней политике уходящей администрации, заявила советник избранного президента США Келлиэн Конуэй.

По ее словам, последние решения президента США Барака Обамы, включая антироссийские санкции и голосование делегации ООН по Израилю, – это политическое обострение отношений с рядом стран.

«В последние дни мы видим это обострение политики президента Обамы перед тем, как покинуть офис. С другой стороны, у избранного президента будет возможность пересмотреть нашу внешнюю политику», - цитирует Конуэй телеканал Fox News.

Советник Трампа отметила, что акции в отношении РФ «не имели прецедентов, даже во времена «холодной войны».

Конуэй подчеркнула, что первые шаги в отношении РФ со стороны новой администрации - пока «огромный вопрос».

«У нас сложные отношения с Россией в течение декады. Но, с другой стороны, Трамп говорил о желании работать со странами по всему миру, чтобы приходить к общему решению, например, чтобы сразить ИГ (запрещена в РФ)», - резюмировала она.

США накануне ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками российской разведки».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Советник: Трамп может пересмотреть политику Обамы в отношении РФ

По словам Келлиэн Конуэй, последние решения президента США Барака Обамы, включая антироссийские санкции, – это политическое обострение отношений с рядом стран

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