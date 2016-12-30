Глава администрации главы Хакасии взят под арест

Суд города Абакан принял решение об аресте руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Сотрудники Следственного комитета подозревают чиновника в мошенническом присвоении более 195 млн руб. в ходе закупок медикаментов и медоборудования. Бызов взят под стражу сроком на два месяца.

Об аресте главы администрации сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя следственного управления СК России по республике Светлану Павину.

Накануне стало известно, что в отношении Бызова и еще семи человек возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Кроме чиновника в афере с лекарствами по версии следствия замешаны трое сотрудников «Межведомственного центра организации закупок» и четверо бизнесменов. Бызов дополнительно проходит подозреваемым по статье 290 «Взятка в особо крупном размере».

Следственный комитет сообщает, что преступление было совершено в период с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года. Злоумышленники приобретали медикаменты и медицинскую технику по завышенным ценам. В итоге региональному бюджету был нанесен ущерб в размере свыше 195 млн руб. Взятка Бызова за помощь в заключении контрактов превысила 17 млн руб., отмечают органы следствия.