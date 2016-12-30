Самолет «Почты России» совершил первый международный рейс

Магистральный грузовой самолет «Почты России» Ту-204С (Петр I) совершил первый международный авиарейс в Китай.

Сейчас почтовый борт возвращается из Харбина в Екатеринбург с 21 тонной отправлений.

Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем к Харбину добавятся другие города Китая, в том числе Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень и другие.

В России основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений наряду с Екатеринбургом станут Москва, Новосибирск и Хабаровск, передает «РИА Новости».

Отмечается, что международные рейсы будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями.

«Например, после прибытия в Новосибирск или Екатеринбург самолет может продолжить рейс по внутренним маршрутам в другие города России или осуществить перегрузку на другой вид транспорта», - говорится в сообщении компании.

Напомним, в начале декабря «Почта России» запустила два своих первых самолета, которые начали осуществлять поставки грузов в Сибири и на Дальнем Востоке.