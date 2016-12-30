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Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентов

Калужский филиал Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова полностью лишен аккредитации

Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Аньков

Рособрнадзор запретил пяти высшим учебным заведениям прием студентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки были проведены с 23 по 29 декабря, по их результатам принимать на обучение студентов запретили Институту управления, тюменскому филиалу Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогическому институту Калининградской области, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту и Восточному институту, передает «РИА Новости».

Полностью лишен аккредитации калужский филиал Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. Курская академия государственной и муниципальной службы лишена аккредитации по части специальностей, сообщает телеканал «Звезда».

Рособрнадзор выдает вузу лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Высшее учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность в случае аннулирования лицензии.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентов

Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентовКалужский филиал Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова полностью лишен аккредитации

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