СМИ: правкомиссия не нашла следов теракта на борту Ту-154

Признаков теракта правительственная комиссия на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не нашла. Эта версия не нашла подтверждения, сообщил источник, близкий к расследованию.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — цитирует «Интерфакс» источник.



Техническое вмешательство извне якобы также можно исключить, сообщает ОТР. Таким образом, на первый план выходит версия о сочетании человеческих ошибок и технических неполадок.



Особое внимание комиссия уделит техническому состоянию самолета, добавил источник.



Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. 92 человека, находившиеся на его борту, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда», погибли.

