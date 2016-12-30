Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СМИ: правкомиссия не нашла следов теракта на борту Ту-154

Теперь основной становится версия о сочетании технических неполадок и человеческих ошибок

Признаков теракта правительственная комиссия на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не нашла. Эта версия не нашла подтверждения, сообщил источник, близкий к расследованию.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — цитирует «Интерфакс» источник.

Техническое вмешательство извне якобы также можно исключить, сообщает ОТР. Таким образом, на первый план выходит версия о сочетании человеческих ошибок и технических неполадок.

Особое внимание комиссия уделит техническому состоянию самолета, добавил источник. 

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. 92 человека, находившиеся на его борту, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда», погибли.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

СМИ: правкомиссия не нашла следов теракта на борту Ту-154

Теперь основной становится версия о сочетании технических неполадок и человеческих ошибок

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке