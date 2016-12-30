Школьницу из Улан-Удэ наградили медалью МЧС России

Одиннадцатилетнюю школьницу из Улан-Удэ Светлану Понамарчук наградили в Москве медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В прошлом году пятиклассница спасла одноклассницу, провалившуюся в ледяную полынью. ЧП произошло в тот момент, когда девочки возвращались из школы, их путь пролегал вдоль реки. Подруга Светы захотела сократить путь и вышла на лед, однако ледяное покрытие треснуло, и девочка провалилась в воду. Тогда Света бросилась спасать одноклассницу, так как рядом никого из взрослых не оказалось.

Позже сама девочка призналась, что в сложившейся ситуации ей помогли советы ее мамы, которая рассказывала, как сотрудники МЧС спасают людей на воде.

«Нужно взять длинный предмет — палку, ветку, куртку, ремень. У меня был мешок со спортивной одеждой, я его сняла, вытянула лямки и кинула подружке, а сама легла на живот. Мы поползли. В один миг меня саму потянуло в прорубь, но она оттолкнулась от льдины и мы так вылезли», — цитирует девочку ИА UlanMedia.

Героический подвиг бурятской школьницы покорил не только республику, но и всю страну.

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